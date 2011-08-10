〔中国金融〕广州银行出让19.99%股权引入外资战投,挂牌价46.5亿元

路透上海8月10日电---中国重庆产权交易所网站显示,广州银行正挂牌出让其19.99%股权,以引入外资银行战略投资者,挂牌价格为46.47亿元人民币.

本次出让方为广州银行的控股股东广州国际控股集团公司,其对受让方的条件为:需是境外商业银行,最近一年年末总资产原则上不少于100亿美元,最近两年持续盈利等.而且该家战略投资者需要已经上市,6月底市值超过400亿美元,并对新兴市场银行业有深刻认识,拥有作为亚洲区新兴市场战略投资者的丰富经验.

受让方还需承诺入股後不干预银行日常事务;五年内不转让所持股份;承诺持续补充资本;承诺不向银行施加不当的指标压力等.挂牌公告期为自周二起20个工作日.

广州银行注册资本为83.02亿元人民币,其控股股东为广州国际控股集团,持有63.99%股份.2010年该行实现营收33.4亿元,净利润18.8亿元.

据上海证券报周三报导,广州银行此前已提出2013年前争取上市的目标.有消息称,加拿大丰业银行(Scotiabank),法国大众储蓄银行和台湾富邦金控(2881.TW)三家意向者已对该行进行了尽职调查.(完)