〔中国新股〕方正证券首日上市开盘报5.51元,较发行价涨逾四成

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月10日电---中国今年第三大A股IPO(首次公开发行)--方正证券股份有限公司(601901.SS)8.25亿股周三首日上市,开盘价为5.51元人民币,较发行价上涨41.28%.
方正证券本次共发行15亿A股,发行价3.90元,筹资总额达58.5亿元,其中网上发行8.25亿股.此前华锐风电(601558.SS)和庞大集团(601258.SS)分别通过IPO筹资94.59亿元和63亿元,名列今年来筹资规模前两位.
平安证券和中信证券(600030.SS)担任方正证券本次IPO的联合主承销商;方正证券与瑞信合资组建的投行--瑞信方正证券,则担任本次IPO的财务顾问.
上半年该公司实现营业收入9.66亿元,归属于发行人股东的净利润2.88亿元,分别同比下降1.99%和12.75%.因行业竞争加剧,佣金率出现一定程度下滑,以及扩张期营业成本上升等.
根椐中国证券业协会2010年的数据,方正证券的净资产、净资本和净利润排名在第18位或第19位,较上年下降两位,与长江证券(000783.SZ),兴业证券(601377.SS),宏源证券000562.SZ等实力相近.瑞信方正去年股票债券总承销额在国内排名第17位.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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