〔中国股市〕周二融资买入较前日略减3%,山东黄金交易活跃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月10日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为
156,930万元人民币,较上交易日减少3.01%.标的证券山东黄金(600547.SS)融资买入额
达6,832万元,居沪市首位.
融资及融券信用交易情况如下:
融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)
上海证券交易所 1,995,889 92,851 10,322
深圳证券交易所 1,255,435 64,079 13,672(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。