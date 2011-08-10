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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:57 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日略减3%,山东黄金交易活跃

路透北京8月10日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

156,930万元人民币,较上交易日减少3.01%.标的证券山东黄金(600547.SS)融资买入额

达6,832万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,995,889 92,851 10,322

深圳证券交易所 1,255,435 64,079 13,672(完)

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--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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