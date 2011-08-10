〔表格〕新加坡第二季经季调GDP环比年率终值为下滑6.5%,好于预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月10日电---新加坡贸工部周三公布2011年第二季国内生产总值(GDP)终值:
实质GDP(%)
2011年 2011年 2010年 2010年 2010年
第二季 第一季 第四季 第三季 第二季
环比年率 -6.5 22.5 3.9 -16.7 29.7
较上年同期 0.9 8.3 12.0 10.5 19.4
按行业分(较上年同期%)
2011年 2011年 2010年 2010年 2010年
第二季 第一季 第四季 第三季 第二季
制造业 -5.9 13.1 25.5 13.7 45.2
服务业 3.9 7.3 8.8 10.2 12.1
金融业 10.0 11.3 10.9 9.7 9.9
路透调查的分析师预计第二季经季节调整的GDP环比年率终值为下降7.8%,较上年同期成长0.4%.(完)
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--编译 吴云凌;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。