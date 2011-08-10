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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:57 BJT

〔表格〕新加坡第二季经季调GDP环比年率终值为下滑6.5%,好于预期

路透新加坡8月10日电---新加坡贸工部周三公布2011年第二季国内生产总值(GDP)终值:

实质GDP(%)

2011年 2011年 2010年 2010年 2010年

第二季 第一季 第四季 第三季 第二季

环比年率 -6.5 22.5 3.9 -16.7 29.7

较上年同期 0.9 8.3 12.0 10.5 19.4

按行业分(较上年同期%)

2011年 2011年 2010年 2010年 2010年

第二季 第一季 第四季 第三季 第二季

制造业 -5.9 13.1 25.5 13.7 45.2

服务业 3.9 7.3 8.8 10.2 12.1

金融业 10.0 11.3 10.9 9.7 9.9

路透调查的分析师预计第二季经季节调整的GDP环比年率终值为下降7.8%,较上年同期成长0.4%.(完)

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--编译 吴云凌;审校 隋芬

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