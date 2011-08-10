〔菲律宾经济〕需要加强国内需求,以弥补外贸转弱的缺口--央行总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透马尼拉8月10日电---菲律宾央行总裁泰谭柯表示,考虑到美国联邦储备理事会(美联储,FED)描述的低迷经济境况,菲律宾需要增强内需,以弥补外贸疲弱带来的缺口.
泰谭柯称,美联储决定将近零利率再维持至少两年,暗示利差状况将继续对新兴市场有利.
这可能推动更多资金流入新兴经济体,但美国决策者设定的两年期限应会给予菲律宾央行"货币政策空间".
"考虑到欧美经济增长前景更加糟糕,我们需要多花费一些时间来提高内需,以弥补外贸可能放慢造成的缺口."泰谭柯表示.
"在央行方面,我们将继续监控形势发展,以确保总体需求在通胀不加剧的情况下有所改善."他说.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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