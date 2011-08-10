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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 09:05 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部280亿元人民币30年续发国债上午9:30-10:30招标,中标收益率预测均值4.58%

南方航空集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承销

成都市中小企业1.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),渤海银行主承销

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二、新债上市:

中国人民银行20亿元一年期央行票据1101059,参考收益率3.4982%

进出口银行200亿元五年期固息金融债110314,票面利率4.60%

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三、缴款:

财政部150亿元九个月期贴现国债119904,发行价97.20元

央行20亿元一年期央票1101059,发行价96.62元

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四、还本付息:

华能集团40亿元一年期短期融资券1081260到期兑付,票面利率2.86%

财政部242.4亿元10年期固息国债040006付息,票面利率4.86%

杭州联合银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092101付息,票面利率5.00%

蚌埠城投20亿元七年期固息债1080090付息,票面利率5.78%

浦东建设(600284.SS)7亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082133付息,基本利差1.53%

财政部代理发行284亿元三年期固息地方政府债109104付息,票面利率2.37%

财政部代理发行186亿元五年期固息地方政府债109105付息,票面利率2.67%

国开行197.3亿元三年期浮息(三个月shibor基准)金融债110206付息,基本利差-0.10%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--国家发改委价格司副司长周望军预计,下半年中国食品类价格将继续保持高位运行,但由

于翘尾因素快速下降,预期後期价格总水平同比将有所回落.

--大公国际资信评估公司称,身处济南伪造金融票证案漩涡的齐鲁银行经营状况不容乐观,

其不良贷款率已升至4.26%,较年初升3.14个百分点.大公决定将齐鲁银行2009年次级债信用等

级维持AA-,评级展望调整为负面.　

--中国海关今日公布7月进出口贸易数据

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇; 审校 冉莹/曾菱

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