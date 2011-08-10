《全球重要经济事件一览表》--8月10日-8月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月10日(三)
东京--日本政府公布8月经济报告.
阿姆斯特丹--荷兰财长和总务部官员将与国会就希腊救助计划进行讨论(1130).
伦敦--英国央行公布季度通胀报告.
奥斯陆--挪威央行举行议息会议,宣布利率决定(1200)并举行记者会(1245).
巴黎--国际能源署(IEA)公布月度石油市场报告(0800).
8月11日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月度公报(0800).
罗马--意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)预计将在参议院和众议院宪法与预算委员会就平衡预算的宪法改革讲话(0900).
8月12日(五)
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加关于地区经济状况的简布会(1400).
8月14日(日)
悉尼--世界银行行长佐利克在亚洲协会澳亚中心年度晚宴发表演讲(0930).
8月15日(一)
阿拉巴马州佛罗伦萨--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在佛罗伦萨扶轮社和大肖尔斯/谢菲尔德地区(Greater Shoals/Sheffield)扶轮社就美国经济讲话(1700).
挪威莫尔德(MOLDE)--挪威央行副总裁Jan F.Qvigstad将就该行西北地区工作网络讲话.
8月16日(二)
悉尼--澳洲央行公布2011年8月货币政策会议记录(0130).
堪培拉--世界银行行长佐利克和澳洲国库部长斯万将联合召开媒体会(0030).
8月17日(三)
伦敦--英国央行将公布8月3-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.
雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会(MPC)会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。