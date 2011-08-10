〔中国信用债评级〕大公国际维持齐鲁银行次级债信用等级,但展望调为负面

路透上海8月10日电---中国大公国际资信评估有限公司日前公告称,将齐鲁银行2009年发行的次级债信用等级维持在AA-,但评级展望从稳定调整为负面.此前大公已因该行涉及山东一起伪造金融票证案,将其列入信用评级观察名单.

大公国际表示,虽然齐鲁银行实际涉案损失还不能确定,但给该行资产质量带来了不利影响.截至今年6月末,其不良贷款馀额和不良贷款率均出现上升,其中不良贷款率升至4.26%,比年初上升了3.14个百分点,并已接近监管红线,对未来业务拓展造成了压力.

大公并称,案发後齐鲁银行开始全面风险排查,强化了风险集中控制和业务流程控制,但目前整改时间较短,实际效果仍有待观察.

此外,涉案事件令齐鲁银行声誉受到影响,该行相关信息披露亦不充分及时.虽然地方政府的支持对其未来经营发展影响较大,但综合判断,仍将其评级展望予以调整.

今年初山东省济南市公安局破获一起特大伪造金融票证案,涉及济南当地多家银行,当地城市商业银行--齐鲁银行涉案金额较高,或达10-15亿元人民币.[ID:nCN1525365]

齐鲁银行于2009年12月发行了7亿元人民币的固息次级债,期限10年,在第五年末设有发行人赎回选择权.大公国际对其债项评级为AA-,评级展望为稳定.

齐鲁银行原名济南市商业银行,总部设在山东省济南市,在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建.截至2009年末,该行总资产达618亿元,存款馀额547亿元,贷款馀额353亿元.(完)

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