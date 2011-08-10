〔芝加哥期市〕CBOT小麦玉米大豆期货均上涨逾1%,受股市反弹提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月10日电---美国小麦、玉米和大豆期货周三在亚洲交易时段都上涨逾1%,受全球股市反弹提振,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺低利率至少再维持两年时间.
芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货合约Wc1跳涨1.8%,报每蒲式耳6.84美元,扩大隔夜涨幅.
CBOT-12月玉米期货合约Cc2上涨1.3%,报每蒲式耳6.97-1/4美元;11月大豆合约Sc3上涨1.2%,报每蒲式耳13.14-1/2美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。