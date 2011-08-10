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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 09:20 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦玉米大豆期货均上涨逾1%,受股市反弹提振

路透悉尼8月10日电---美国小麦、玉米和大豆期货周三在亚洲交易时段都上涨逾1%,受全球股市反弹提振,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺低利率至少再维持两年时间.

芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货合约Wc1跳涨1.8%,报每蒲式耳6.84美元,扩大隔夜涨幅.

CBOT-12月玉米期货合约Cc2上涨1.3%,报每蒲式耳6.97-1/4美元;11月大豆合约Sc3上涨1.2%,报每蒲式耳13.14-1/2美元.

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