〔中国股市〕沪综指开盘涨1.44%,受隔夜美股大涨提振

沪综指.SSEC开盘报2,562.393点,涨36.323点,或1.44%.

美国股市周二大幅收涨,盘中走势震荡,投资者在两周连跌後苦于解读美国联邦储备理事会政策声明中发出的经济信号.尾盘买盘加速,标普500指数录得逾两年最大单日升幅,而在过去几周,该指数暴跌近17%.道琼工业指数大涨429.92点,或3.98%,报11,239.77点.[.NCN]