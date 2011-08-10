〔中国股市〕沪综指开盘涨1.44%,受隔夜美股大涨提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月10日电---中国股市沪综指周三开盘涨1.44%,受隔夜美股大涨提振及国内通胀触顶预期继续发酵.
沪综指.SSEC开盘报2,562.393点,涨36.323点,或1.44%.
美国股市周二大幅收涨,盘中走势震荡,投资者在两周连跌後苦于解读美国联邦储备理事会政策声明中发出的经济信号.尾盘买盘加速,标普500指数录得逾两年最大单日升幅,而在过去几周,该指数暴跌近17%.道琼工业指数大涨429.92点,或3.98%,报11,239.77点.[.NCN]
面对中国7月CPI创下37个月新高,国家发改委官员表示,下半年食品类价格将继续保持高位运行、稳中略有波动的态势;但由于翘尾因素快速下降,预计本轮价格运行已将近拐点,後期价格总水平同比将有所回落.[ID:nCN1888989](完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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