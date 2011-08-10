〔投行观点〕中国通胀已触顶,9月底温和放松政策的可能性较大--渣打

路透北京8月10日电---中国7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅再创新高,渣打银行发布报告称,国内通胀已触顶,政府在9月底温和放松政策的可能性比较大.

渣打银行经济学家王志浩(Stephen Green)和分析师李炜周二晚间在报告中称,中国政府可能会通过放宽贷款额度,或增加在基建和保障房上的财政支出,来低调放松政策.

"如果中国希望高调行动并增强信心,下调目前在21.5%的准备金率(RRR)成本相对较低."报告同时指出.

报告称,中国放松政策的力度将取决于美欧及国内的经济增长和整体市场的信心状况.鉴于主权债务问题未解,政策工具殆尽,西方国家前景难以让中国宽心.

报告并预计,8月CPI同比涨幅应在6%附近,而制造业采购经理人指数(PMI)可能进一步下滑,甚至跌破50的荣枯分水岭.

周二公布的中国7月通胀增幅创下37个月新高,工业增加值及投资增速则平稳放缓.分析师认为,中国物价指数或将自8月逐步回落. [ID:nCN1887123]

国家发改委价格司副司长周望军表示,下半年食品类价格将继续保持高位运行、稳中略有波动的态势;但由于翘尾因素快速下降,预计本轮价格运行已将近拐点,後期价格总水平同比将有所回落.[ID:nCN1888989]

中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.(完)