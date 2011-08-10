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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 10:26 BJT

〔全球油料作物〕棕榈油价格回落可能推动中国进一步买进--油世界

路透汉堡8月9日电---总部位于汉堡的行业刊物油世界周二称,棕榈油价格降低可能会推动中国进一步买进,来自中国和其他进口国的强劲需求,或有助于支撑棕榈油价格.

"中国近几周一直在大量买进棕榈油,我们可能会看到8月和9月中国的进口会增加."油世界说道.

马来西亚棕榈油期货周一跌至逾九个月来最低,因继美国失去AAA评级後,全球经济增长和商品需求前景令投资者心存不安.

油世界称:"对中国、印度、巴基斯坦、欧盟和其他国家的棕榈油出口需求一直大幅增加."(完)

--编译 孙茉莉;审校 龚芳

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