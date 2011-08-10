〔全球油料作物〕棕榈油价格回落可能推动中国进一步买进--油世界

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透汉堡8月9日电---总部位于汉堡的行业刊物油世界周二称,棕榈油价格降低可能会推动中国进一步买进,来自中国和其他进口国的强劲需求,或有助于支撑棕榈油价格.
"中国近几周一直在大量买进棕榈油,我们可能会看到8月和9月中国的进口会增加."油世界说道.
马来西亚棕榈油期货周一跌至逾九个月来最低,因继美国失去AAA评级後,全球经济增长和商品需求前景令投资者心存不安.
油世界称:"对中国、印度、巴基斯坦、欧盟和其他国家的棕榈油出口需求一直大幅增加."(完)
--编译 孙茉莉;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。