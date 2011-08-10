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债券 | 2011年 8月 10日 星期三 11:19 BJT

〔美国个股〕美国银行向房利美出售40万笔按揭贷款债权,售价超5亿美元

路透8月9日电---据华尔街日报周二报导,美国银行(BAC.N)已经同意把部分住房贷款资产出售给按揭融资巨头房利美FNMA.OB,该举措为其剥离资产,削减对按揭贷款曝险措施的一部分.

该报援引知情人士称,交易于上周五最後敲定,将使房利美获得40万笔贷款的处理和收款权,这些贷款未偿还的本金馀额为730亿美元.

其中的一位消息人士透露,购买的价格超过5亿美元.

华尔街日报称,40万笔贷款的债权将在四个月内移交给房利美,9月开始移交第一部分,总共10万笔贷款.

路透尚无法获得美国银行和房利美的评论.(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦

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