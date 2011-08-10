苹果盘中一度超艾克森美孚 成美国市值最高企业

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山/纽约8月9日电（记者 Poornima Gupta/Rodrigo Campos）---股市经过数天大幅波动，苹果公司(AAPL.O)盘中一度超石油巨擘艾克森美孚(XOM.N)，成为美国市值最高的企业。

苹果公司市值周二一度升至3,415亿美元，略超艾克森美孚的3,414亿，不过後者年营收是苹果的四倍。

但之後，艾克森美孚股价回升，苹果股价回落，前者迅速重归全美市值最高企业宝座。

美国东部时间下午1点50（1750 GMT），艾克森美孚市值3,393亿美元，苹果市值缩水至3,388亿。

苹果股价周二短时表现结束了艾克森美孚连续五年多在全美企业市值排行榜上的统治地位，标志着苹果公司的重大转折。在乔布斯回归、重塑公司生机前，苹果一度处于破产的边缘。

据标普指数分析，此前曾在标普500中登顶的企业包括通用电气(GE.N)、通用汽车(GM.N)、IMB(IBM.N)、微软(MSFT.O)与AT-T(T.N)等。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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