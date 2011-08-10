《美国FED焦点》美联储鹰派难成气候,鸽派在决策中占据上风

记者 Mark Felsenthal; 编译 李爽

路透华盛顿8月9日电---对美联储内部观点统一的吹嘘该结束了.

美联储主席贝南克周二明确表示,解决经济成长疲弱问题是美联储工作的重中之重,并力排联储内部空前强烈的反对意见,承诺低利率政策将至少持续至2013年中期.

美联储暗示,其准备进一步采取超宽松货币政策,以安抚紧张兮兮的金融市场,并促进经济成长.不过一些官员提出反对意见,因为担心这会给未来招致通胀的後果.

"贝南克展现出咄咄逼人的美联储领导人形象,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示.该公司管理资产达2,400亿美元.

"由于美联储对经济表现感到失望,所以在这个节骨眼上,贝南克明显支持一方,尽可能争取到更多委员的支持,以及时扶助经济,这并不令人感到意外,"Tipp说.

美联储很看重政策决定能否得到委员们一致认同,因此这麽多人反对或意味着,购买公债等更激进的举措将面临强大阻力.

但周二安抚市场的需求占据上风,意味着贝南克这位大萧条方面的专家将防止恐慌情绪扎根放在首位.美联储对始于2007年的那场危机肯定记忆犹新,当时美联储因起初应对迟缓而饱受批评.

美联储发布声明後,市场第一天反应是一片红火.股市大幅上涨,标普500指数录得逾两年来最佳单日表现.

在动荡时期,贝南克不是唯一一位在货币政策方面遭到同僚反对的央行总裁,上周,欧洲央行有四位委员反对恢复旨在支持意大利和西班牙的买债计划.

美联储还承受着应对一系列不利状况的压力,最近的是上周五标普历史性调降美国债信评级.

美股过去两周大跌逾15%,其中包括周一跳水逾6%,为2008年12月以来最大单日跌幅.

由于分析师调降美国今年下半年经济成长预估,美联储自己预估的2.7-2.9%的成长率似乎也太过乐观,大家之前都在关注美联储是否会做出至少是不会进一步惊扰金融市场的举动.

结果他们迈出了很小的一步,这一步只是证实了许多分析师的观点,即美联储在2013年之前不会加息.

然而,美联储也承认经济成长可能弱于自身预估,并明确表示在考虑其他更有力的选项,其中包括扩大公债购买计划.

对此,美联储三位主要鹰派人士的态度是:没门儿.一年来他们总是不得不收起自己对宽松货币政策的反对,四次投票赞成美联储6,000亿美元公债购买计划继续实施,直到6月如期结束

达拉斯联储总裁费希尔、明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔和费城联储总裁普洛瑟周二对美联储的决定投下反对票.他们更倾向于继续采用形势需要利率在较长时间内维持在极低水准这样的说法,而非明确指出可能直至2013年中期都将维持低利率政策.

美联储内部出现分歧并非超乎寻常,另一位鹰派委员--堪萨斯联储总裁洪尼格在2010年的每次会议上都反对宽松货币政策.

意见统一被视为美联储政策决定具有权威性的体现,掩饰意识形态分歧还可以防止美联储受到政治干预.

周二的结果表明,包括美联储副主席叶伦和纽约联储总裁杜德利在内支持贝南克的核心人士,希望通过刺激经济的决定,即便这样做会暴露出内部意见的不合.

摩根大通分析师Michael Feroli表示,"贝南克愿意容许有三名反对者存在,可能说明决策过程在向少数服从多数这个规定转变,在这种情况下,占据少数的鹰派意见会更受忽视."(完)