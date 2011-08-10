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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 10:39 BJT

〔电力产业〕三菱商事等所组财团被选为台湾一电厂项目优先竞标方--日经

路透东京8月10日电---日本经济新闻周三报导称,台湾电力公司TAIWP.UL已选择三菱重工业(7011.T)、三菱商事(8058.T)和中鼎工程(9933.TW)组成的财团,为开发一台湾发电厂项目的优先竞标方.该项目价值逾2,000亿日圆(26亿美元).

日经新闻表示,如果该财团赢得订单,最早将在2015年秋季交付发电机、锅炉和涡轮机.

三菱重工业一发言人称,由于协议尚未达成,无法对报导置评.三菱商事发言人则拒绝置评.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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