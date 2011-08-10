〔电力产业〕三菱商事等所组财团被选为台湾一电厂项目优先竞标方--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月10日电---日本经济新闻周三报导称,台湾电力公司TAIWP.UL已选择三菱重工业(7011.T)、三菱商事(8058.T)和中鼎工程(9933.TW)组成的财团,为开发一台湾发电厂项目的优先竞标方.该项目价值逾2,000亿日圆(26亿美元).
日经新闻表示,如果该财团赢得订单,最早将在2015年秋季交付发电机、锅炉和涡轮机.
三菱重工业一发言人称,由于协议尚未达成,无法对报导置评.三菱商事发言人则拒绝置评.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。