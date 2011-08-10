〔基金观点〕日本第一生命保险期待全球股市回稳後重建股市投资配置

路透东京8月9日电---日本第一生命保险(8750.T)资深基金经理人Michiharu Maeda表示,公司认为全球股市的跌势有些过度,一旦市场回稳将重建股票投资配置,并表示依旧要减持海外债券.

Michiharu Maeda称,各国央行进一步采行宽松的货币政策,将是全球股价回升的关键因素.

"我们将瞅准时机重建海外股票投资.我们正等待市场回归平稳,关注全球各国当局可能进一步放宽货币政策,"Maeda周二在接受电话采访时说道.

"近期股市的波动实在是意想不到,不过全球市场的跌势过度了.市场对美国经济的下滑太过悲观."

因欧洲和美国的债务问题未能妥善解决而引发的担忧,令全球股市上周一路下挫.继标准普尔宣布调降美国AAA评级这一历史性举措後,本周的股市抛盘再度加剧.

"市场目前担心主权债信评级遭降将殃及民间部门,并损及金融领域的业务.鉴于此种情况,各国央行需避免发生信贷危机."

"希望各国央行能推出除购买政府公债外的更大胆的举措."

Maeda称,近期全球股市大跌後,第一生命保险增持现金,对日债的配置为中性.

他称,公司将关注日圆和海外市场走势,以决定买入日股的最佳时机.(完)