〔中国新股〕方正证券首日上市收升43.6%超预期,後市独立表现机会小(更新版2)

(更新报价,分析师评论和背景)

* 首日上市收涨43.6%,换手率达九成

* 表现超预期,估值偏高

* 大盘反弹推动新股超常表现

* 後市随大盘波动,独立行情的可能小

路透上海8月10日电---借助全球股市回暖东风,中国今年第三大A股IPO(首次公开发行)--方正证券(601901.SS)周三首日上市表现超预期,收盘已较其发行价上涨逾四成,不过已脱离早盘创下的高点.分析师预期後市将随波逐流,独立表现机会不大.

方正证券收报5.60元人民币,较发行价3.90元上涨43.59%;其开盘价为5.51元,盘中一度冲至6.04元.全日成交7.38亿股,换手率近90%.而沪综指.SSEC收升0.91%,报2,549.199点,亦离早盘高点2,579.156有30点的落差.

华西证券首席策略分析师曹雪峰分析称,方正证券首日换手率达九成,属相当高的水平,估计这与其发行价绝对值较低相关.不过其股价已基本到位,短期内会随大盘波动,走出独立行情的机会不大.

"现在的价格肯定是脱离基本面的,"国泰君安行业分析师梁静指出,"市场情绪很不稳定,大家对券商股的看法波动也较大."

他透露其对方正证券的长期合理估值为3.8-4.3元.他认为,昨晚美国大幅反弹,令国内市场人气升温,是方正证券早盘表现远超预期的主要原因.

据汤森路透数据,基于2011年净利,方正证券的动态市盈率在37倍左右,而中信证券(600030.SS)和海通证券(600837.SS)等国内一线券商的动态市盈率仅在14-16倍.

美国股市周二大幅收涨,标普500指数录得逾两年最大单日升幅,道琼工业指数亦大涨3.98%.投资者在两周连跌後苦于解读美国联邦储备理事会政策声明中发出的经济信号,尾盘买盘加速.

**反弹势中弹性佳**

"投资者就是追求弹性,"东方证券分析师王鸣飞指出,估计大盘已见底,近期会有一波反弹,"(在这样乐观的发展背景下)估计方正证券的向上弹性会展现出来."

他亦承认,方正证券现有估值偏高.不过他指出,国内证券公司的基本面已转好,从最近的中报和行业数字来看,经纪业务佣金率开始企稳,很多创新业务,如融资融券已经开始贡献业绩.此外,方正证券绝对价格低,流通盘小,也提供了一定的交易机会.

方正证券本次共发行15亿A股,发行价3.90元,筹资总额达58.5亿元,其中网上发行的8.25亿股,于今日上市交易;网下发行部分,则会在三个月後解禁.

此前华锐风电(601558.SS)和庞大集团(601258.SS)分别通过IPO筹资94.59亿元和63亿元,名列今年来筹资规模前两位.

平安证券和中信证券(600030.SS)担任方正证券本次IPO的联合主承销商;方正证券与瑞信合资组建的投行--瑞信方正证券,则担任本次IPO的财务顾问.

上半年该公司实现营业收入9.66亿元,归属于发行人股东的净利润2.88亿元,分别同比下降1.99%和12.75%.因行业竞争加剧,佣金率出现一定程度下滑,以及扩张期营业成本上升等.

根椐中国证券业协会2010年的数据,方正证券的净资产、净资本和净利润排名在第18位或第19位,较上年下降两位,与长江证券(000783.SZ),兴业证券(601377.SS),宏源证券000562.SZ等实力相近.瑞信方正去年股票债券总承销额在国内排名第17位.(完)