〔路透调查〕欧元区缓慢复苏观点动摇,分析师料2013年前增长或近停滞

路透伦敦8月9日电---根据一项路透调查显示,一直以来市场对于欧元区经济将会缓慢但稳定复苏的看法出现了动摇,几位受访分析师目前预计,该地区至少在2013之前的经济增长将接近停滞.

股市大跌、主权债务危机扩大、增长出现停滞迹象以及货币政策紧缩等因素已经促使部分分析师改变看法.他们曾笃信自己的预测,认为欧元区经济在未来六个季度将保持温和增长.

在路透8月对约50名分析师进行的调查中,对2012年经济增长率的预测中值自上月调查时的1.7%下滑至1.6%,不过对今年增长率的预测维持在2.0%不变.

"现在是该把欧元区面临的下行风险在基准假设情景中加以明确的时候了,"Westpac驻伦敦高级分析师James Shugg表示.

"目前看来在未来几个季度,一场重大的主权债信事件的发生是难以避免的,将会对银行业、贷款提供、经济活动和货币政策产生重大影响."

在调查进行的前後,市场传来消息,欧洲央行决定提高公债购买规模,以支持欧元区金融市场.在调查期间,七国集团(G7)财长于周一发表声明,重申了对于维持全球金融体系稳定的承诺.[ID:nCN1881211]

本次调查对2011年欧元区全年经济增长率的预测为2.0%,与7月的调查结果持平.但在41位参加7月和8月调查的分析师当中,有18位下调了2012年的增长率预测,仅有一位上调了预估值.

2012年的预测增长率中值下调至1.6%,基本符合欧洲央行最新公布的明年经济增长预测区间0.6%-2.8%的中值.

采购经理人指数(PMI)显示,欧元区前两大经济体--法国和德国7月的民间部门活动急剧放缓.

调查预测,经济在7-9月当季较前季的增幅为0.3%,分析师的预测区间为0.1%-0.5%.此後经济增长至少在2013年之前不大可能明显提速.

与以往的调查相同,没有分析师预计经济会较前季出现负增长.

本次调查的52名分析师中,有19名分析师预计欧洲央行至少会维持1.5%的利率至年底,比例高于7月27日的调查,当时在73名受访分析师中有17人有此看法.

调查也显示,通胀率将在欧洲央行的目标上限2%左右小幅波动直至明年,与7月的调查结果相比几乎没有变化.(完)