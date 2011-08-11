〔基金观点〕熊市突然来袭,采用短期策略的基金有备无患

路透波士顿8月9日电---一些受2008年熊市打击的投资者已转投采用短期策略避免损失的基金,事实证明该策略在近几个月是行之有效的.

采用上述策略的基金,比如规模73亿美元的Eaton Vance全球宏观绝对回报基金(EAGMX.O),及148亿美元的Permanent Portfolio(PRPFX.O)近期表现超越大盘和风险较低的传统平衡型基金.

这类炒短线的基金不同于那些在股市下跌时反而上涨的杠杆卖空基金.他们的投资多元化,但有所侧重:其基金经理会设法在市场低迷期保住资本.

过去一个月此类基金经历了关键考验,因为他们遇到多年来袭击投资者速度最快的空头之一.根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据,美国股票共同基金周一和过去一个月中分别平均录得7.33%和19.31%的损失.就连保守且投资多元化的平衡型基金亦分别亏损4.53%和11.73%.

但这类基金的风险降低策略似乎在保本方面更有用.

这类短线基金在反弹行情中的表现很可能不如风险较高的其他基金.股市周二大幅反弹,但对大批态度谨慎的投资者来说,这不失为新的提醒,让他们去寻找其它安全替代投资品.

**基金如何操作短期策略?**

Eaton Vance的基金经理Eric Stein与其同事早已预期美国和欧洲将出现问题.

近几周随着危机愈演愈烈,该基金持有的欧洲主权债空仓及新兴市场货币多仓表现出色.

对于美国,Eaton Vance没那麽担心美国举债上限之争和标普下调其评级,反而更加担心其经济疲势,惟恐美国经济在2008年金融危机後将一蹶不振.

Stein管理的基金早在2005年就开始作空希腊债券,但最近开始削减希腊债券空仓,转向收益可能更高的西班牙、法国和比利时债券.Stein称,作空AAA评级的法国债券的潜在回报可能尤其丰厚.

但这不仅仅是一场卖空伏击.在多仓方面,Eaton Vance已买入了马来西亚、印尼和中国的货币.这三种货币所提供的收益率均高于美国短期投资品,而且这三个国家的经济成长前景要好很多.(完)