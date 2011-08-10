〔路透调查〕英国经济成长仍乏力,2012年第二季前料不会升息

路透伦敦8月9日电---一份路透调查周二显示,英国经济成长速度将远低于政府预估,同时英国央行选择向市场注入更多资金的机率升高.

如果英国经济增速跌至50名受访分析师预计的1.2%,或将妨碍政府为今年借贷和公共部门赤字所设目标的达成,同时也将损害未来的财政紧缩行动.

调查显示,到明年10月份,英国经济每季度成长料持稳在0.4-0.5%.由于2011年上半年经济几乎无增长,这样的增速将使政府稍早预测的成长1.7%落空.

调查亦显示,英国央行至少在明年第二季度前不会升息.然而,分析师们仍认为该央行采取进一步量化宽松政策的机率仅为30%.英国央行将周三发布广受关注的通胀报告.

此次调查在8月5日-9日之间进行.

**英国经济仍疲弱,央行料下修今年成长预估**

上月末发布的初步数据显示,英国经济第二季仅成长0.2%.

本次调查显示,今年英国经济料成长1.2%,2012年则料为1.9%,均低于7月调查的1.3%和2.0%.

分析师们已将英国央行首次将利率自历史低位0.5%上调的时间推延至明年,但市场观点则更晚,预计至少在2013年前都不会有升息.

调查预估中值显示,英国央行重启量化宽松计划的可能性为30%,高于7月27日调查的25%.迄今为止,该计划已买入2,000亿英镑公债,以此提振货币供给和经济成长.

"短期内,如果金融市场局势不稳,货币政策委员会(MPC)有可能会以QE2作为应对."高盛分析师Kevin Daly称.

不过,英国7月服务业活动录得四个月以来的最快增长速度,这给第三季经济成长带来一些希望,并令市场难得的感到些许安慰,因复苏正重回轨道.[ID:nCN1872995]

英国央行周三发布季度通胀报告时,料将下修今年成长预估,但提高2011和2012年通胀预期.

调查显示,今年通胀率料平均为4.4%,2012年为2.7%,至少到2013年前将一直高于英国央行2%的目标水平.(完)