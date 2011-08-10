〔英国经济〕伦敦7月金融业职位空缺较上月减少11%,受业内裁员影响

路透伦敦8月10日电---据招聘咨询公司Astbury Marsden的报告显示,伦敦7月金融业空缺职位数量较上月下滑11%,延续交易环境艰难且银行裁员引发的跌势.

Astbury Marsden表示,7月寻找工作机会的在职人员数量较6月增加逾32%.

一些世界最大的银行为削减成本,职位空缺随即减少.英国和欧美金融企业先後宣布计划裁减数千个岗位.

汇丰(HSBA.L)上周表示将裁员3万人;巴克莱(BARC.L)亦将裁减约3,000人.

Astbury Marsden首席运营官Mark Cameron表示,"我们看到的情况是,公司在降低成本以弥补疲弱的营收,同时比往常更大力度地解聘表现不佳的员工."

基于空缺职位的预估数据显示,7月空缺职位为4,800个,6月为5,400个.5月至6月期间空缺职位降幅接近20%.

2011年第一季伦敦金融业新增职位数量同比为上升,但随後骤降.

其他招聘公司亦追踪到此种放缓状况.比如Morgan McKinley强调5月就业机会急降,与往年的雇佣模式相左.(完)