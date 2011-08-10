〔路透调查〕日本经济料自下半财年复苏,尽管日圆强势持续

路透东京8月9日电---路透调查显示,日本经济将在当前财年的下半年复苏,尽管围绕全球经济的忧虑不断升温,并且日本当局对汇市的干预未能打消日圆强势.

根据过去一周接受路透访问的50位分析师预估,日本经济本季将脱离衰退,此後料温和增长.该调查在8月2-8日进行.

调查中分析师预估中值显示,当前季度国内生产总值(GDP)料将增长1.2%,与7月调查预估的增长1.1%大致持平.

分析师还预计4-6月当季经济或下滑0.7%,与7月调查预估结果一致,且将是连续第三个季度萎缩.

但日圆强势将挤压日本出口商获利,同时对欧美债务问题前景的担忧令投资者保持警惕,这导致部分分析师警告称或在今年稍晚调降经济成长预估.

三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益策略师Shuji Tonouchi说,"目前,预计随着供应紧张局面的改善,以及震後的重建需求,经济将在当前财年内稳步复苏.但如果日圆维持强势,则或会打压出口增长.若如此,则我们或会调降本财年下半年的经济增长预估."

日本当局之前出手干预汇市以抑制日圆上涨,且央行再度放宽货币政策.但评级机构穆迪周一警告称,日本在打压日圆上的努力是徒劳的,且不利于其主权债信评级.

伊藤忠商事经济研究机构首席分析师丸山义正(Yoshimasa Maruyama)说,"日本干预汇市以及日本央行进一步放宽政策的可能性仍然存在."

鉴于经济料复苏,分析师维持日本央行至少明年底前保持近零利率水准的预估.(完)