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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 10:46 BJT

〔中国新债〕江苏国泰集团下周一将发4亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月10日电---中国江苏国泰国际集团有限公司周三公告称,将于下周一(15日)簿记建档

发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

此为其今年第二期短期融资券.该公司此前已于今年3月发行4亿元短融,期限一年.

此次发行具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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江苏国泰集团 8 4 12 8/15簿记建档 中信银行 AA- 8/17 8/18

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 曾菱/张喜良

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