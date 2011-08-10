《中国报摘》--其他报纸重要消息8月10日(II)

**新京报**

--美国主权信用评级遭降引发全球股市暴跌,对此中欧国际工商学院经济学和金融学教授许小年认为,全球经济从未走出过2008年金融危机;而央行货币政策委员李稻葵则认为,美国会很快推出第三次量化宽松(QE3),该国二次衰退的可能性不大.

**国际商报**

--中国机电产品进出口商会称,今年上半年,中国机电产品进口额达3,596.3亿美元,增长18.9%,当前美国在与欧盟、日韩等竞争中国机电产品市场的过程中已处于相对弱势地位.近期美国实行的出口管制改革继续将中国排除在44个可享受贸易便利措施的国家和地区之外.

**证券时报**

--德意志银行(DBKGn.DE)报告指出,中国外汇储备分散化不可冒进,突然大规模减持美元实际操作中没有可行性,而应该保持过去的渐进多元化策略.从长远看,中国在外汇储备中需要增持股票和大宗商品份额,但仓促行之可能会带来不必要的风险.

--清科研究中心报告称,截至今年6月,中国共有券商直投机构33家,其可用于股权投资的资金量约为461亿元人民币,尚有约245亿元资金整装待发进入一级市场.按规定,仍有20家券商符合设立直投子公司的要求,券商直投机构数量或将在年内再度扩张.

--据统计,今年以来,沪深两市共计112家公司增发,募集资金2,176亿元.有10家为公开增发,募集资金144.71亿元,其中超四成公司遭遇破发.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/尹嫄婷/冉莹; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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