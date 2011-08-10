〔路透调查〕上周美国原油库存料连续第三周增加,受油储释放影响

路透班加罗尔/纽约8月9日电---周二公布的路透调查显示,美国上周原油库存料连续第三周增加,因释放出的战略石油储备流入商业库存.

12位受访分析师预计,8月5日止当周原油库存上升,预估均值为增加150万桶.

"原油库存料出现第二次反季上升,因部分释放出的战略储备应该会继续进入该库存统计范围."Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch说道.

Citi Futures Perspective分析师Tim Evans预计,上周战略石油储备释放了450万桶左右.

MF Global分析师Tom Pawlicki对这一数字的预估更高,为540万桶.

此外,上周库存上升可能也受助于进口增多.

分析师称,上周原油进口增多,但增幅有限.

但分析师亦指出,原油生产商为防范墨西哥湾热带风暴Don而停产,可能限制原油库存增幅.

美国石油协会(API)周二晚间发布报告称,上周美国原油库存减少520万桶. [ID:nCN1884719]

路透调查还显示,汽油库存料增加约50万桶,馏分油库存料攀升110万桶,符合季节趋势,只有一位分析师预计馏分油库存略微下滑.

"产能利用率接近90%,应会导致汽油和馏分油库存进一步上升."Again Capital合伙人John Kilduff说道.

其并称:"由于经济显露迟滞迹象,这份报告或显示馏分油和汽油需求将遭受进一步打击."

调查显示,分析师平均预计上周产能利用率下滑0.4个百分点,脱离季节高位.分析师们预计,由于冶炼利润率持高,产能利用率下滑幅度不会大.

美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布库存报告.(完)