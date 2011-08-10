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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 14:07 BJT

〔中国汽车〕7月乘用车销量同比增加6.7%至101.18万辆-中汽协

路透北京8月10日电---中国汽车工业协会周三公布数据称,中国7月共销售乘用车101.18万辆,

同比增长6.74%.

该协会新闻稿并称,7月乘用车销量环比下降8.78%.

中国2011年1-7月乘用车销售同比增长5.89%至812.37万辆.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2011年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月 7月

6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% 29.3% 27.1% 19.3% 18.7% 13.6% (完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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