〔表格〕德国7月CPI终值较上年同期升2.4%,符合预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林8月10日电---德国联邦统计局周三公布:
* 7月消费者物价指数(CPI)终值较前月升0.4%,较上年同期升2.4%(初值分别为升0.4%和升2.4%)
* 7月消费者物价调合指数(HICP)终值较前月升0.5%,较上年同期上升2.6%
详细数据如下:
变动百分比
较前月 较上年同期 指数
整体物价 +0.4 +2.4 111.0
食品和饮料 -0.2 +2.7 116.0
烟酒类 +0.2 +1.9 115.1
服装鞋帽 -3.0 +1.8 101.3
房租,能源和水 +0.2 +3.2 113.6
家具和其它家计用品 持平 +0.7 105.1
保健用品 持平 +0.8 105.5
运输 +0.5 +4.8 117.5
通讯 -0.3 -3.1 85.5
娱乐 +2.5 +1.1 104.1
教育 +0.1 +1.8 133.6
餐饮和外宿 +3.1 +1.6 114.4
其它商品和服务 持平 +2.1 110.7 (完)
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--编译 程琳;审校 田建华
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