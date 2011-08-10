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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 14:11 BJT

〔表格〕德国7月CPI终值较上年同期升2.4%,符合预估

路透柏林8月10日电---德国联邦统计局周三公布:

* 7月消费者物价指数(CPI)终值较前月升0.4%,较上年同期升2.4%(初值分别为升0.4%和升2.4%)

* 7月消费者物价调合指数(HICP)终值较前月升0.5%,较上年同期上升2.6%

详细数据如下:

变动百分比

较前月 较上年同期 指数

整体物价 +0.4 +2.4 111.0

食品和饮料 -0.2 +2.7 116.0

烟酒类 +0.2 +1.9 115.1

服装鞋帽 -3.0 +1.8 101.3

房租,能源和水 +0.2 +3.2 113.6

家具和其它家计用品 持平 +0.7 105.1

保健用品 持平 +0.8 105.5

运输 +0.5 +4.8 117.5

通讯 -0.3 -3.1 85.5

娱乐 +2.5 +1.1 104.1

教育 +0.1 +1.8 133.6

餐饮和外宿 +3.1 +1.6 114.4

其它商品和服务 持平 +2.1 110.7 (完)

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--编译 程琳;审校 田建华

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