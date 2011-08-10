《全球金属分析》黄金有望扩大较铂金的溢价,因避险情绪持续

* 黄金价格自2008年12月来首超越铂金

* 宏观经济形势预示,黄金贵过铂金的状况料持续

* 铂金中长期基本面良好,但其它因素构成压力

记者 Jan Harvey 编译 隋芬/洪曦

路透伦敦8月9日电---黄金价格在本周自两年半来首次追平铂金(白金)後,未来势将扩大较铂金的溢价,因损及周期性资产而有益避险资产的紧张情绪尚无消失的迹象.

金价在周一尾盘超过铂金,为2008年12月以来首见.上次出现这种情况後,短短几天内局面又很快逆转.交易员当时称,黄金回到铂金下方的走势给出了抛黄金、买铂金的明确信号.

今天的背景与当时完全不同.

"当前在避险气氛下,黄金作为一种防御性资产被推高,而铂金作为周期性资产则承压,因经济增长放缓."美银-美林分析师Michael Widmer表示.

"(2008年)经济大衰退时出现过这种现象,之後各种刺激计划汹涌而来,两种金属的价格开始再次分道扬镳."他说,"这次宏观背景略有不同."

与2008年截然相反的是,这一次黄金价格超过白金是因黄金自身走强,而非铂金下滑.

现货金XAU=本周触及了每盎司1,778.29美元的纪录,因对经济稳定性与欧美债务危机的担忧,令黄金获得投资者热捧.

铂金今年跌幅略超2%,但跌势不及铜等一些工业金属.铜今年在电子盘交易中下跌8.2%,锌跌去13.2%.

铂金名义上是贵金属,但其需求主要是来自工业,尤其汽车制造商使用铂金来生产催化转换器.这使得铂金对经济增长状况更为敏感.