〔日本股市〕日经指数早盘收涨1.2%,受美联储维持低利率承诺影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月10日电---日股日经指数周三上涨,自此前三个交易日的跌势中反弹,受美国股市上涨带动的股市普涨之势拉动,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺再将近零利率政策维持两年时间,不过投资者依然保持谨慎,因日圆重拾动能.
日经指数.N225早盘收涨1.2%,报9,047.05点,此前曾高见9,144.33点.东证股价指数.TOPX涨0.8%,报776.40点,33个板块中有28个上涨.
分析师表示,交易商密切关注汇市,美元兑日圆早盘尾段交投于77日圆下方.0217GMT,美元兑日圆JPY=报76.81日圆.(完)
--编译 许娜;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。