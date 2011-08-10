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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 11:00 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收涨1.2%,受美联储维持低利率承诺影响

路透东京8月10日电---日股日经指数周三上涨,自此前三个交易日的跌势中反弹,受美国股市上涨带动的股市普涨之势拉动,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺再将近零利率政策维持两年时间,不过投资者依然保持谨慎,因日圆重拾动能.

日经指数.N225早盘收涨1.2%,报9,047.05点,此前曾高见9,144.33点.东证股价指数.TOPX涨0.8%,报776.40点,33个板块中有28个上涨.

分析师表示,交易商密切关注汇市,美元兑日圆早盘尾段交投于77日圆下方.0217GMT,美元兑日圆JPY=报76.81日圆.(完)

--编译 许娜;审校 白云

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