英国骚乱蔓延，但伦敦基本平静

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月9日电---英国多个城市与市镇周二夜间出现暴力活动，英国为此增加部署了数千警力，但伦敦经过三晚的骚乱後则基本平静下来。
在英格兰西北城市曼彻斯特，成群的年轻人与警方冲突，砸窗户、洗劫商店。一家服装店被放火烧掉。
曼彻斯特卫星城索尔福德，暴徒们向警方扔砖块、放火点燃大楼。BBC一名摄影记者遭到攻击。电视画面显示，商店与汽车有火苗蹿出，路面上空浓烟滚滚。
在往南一些的狼堡（Wolverhampton）和西布罗姆维奇（West Bromwich），有汽车被烧、商店被洗劫。诺丁汉一警察局遭到一伙有30至40的暴徒投掷汽油弹。警方表示无人受伤。
在利物浦，一名路透记者看到警方持防暴盾迫使投掷砖块的年轻人後撤。
在伦敦，人们早早往家赶，商店关门，很多店主用木板把窗户封上，为骚乱再起做准备，不过伦敦街头周二较为平静。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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