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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 11:02 BJT

〔中国新债〕中煤能源下周三将发行150亿元中期票据,期限五年

路透上海8月10日电---中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)周三公告称,

将于下周三(17日)簿记建档发行150亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中煤能源 150 150 5 8/17簿记建档 工商银行 AAA 8/18 8/19

(1898.HK)(601898.SS) 中金公司

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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