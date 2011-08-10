《外汇动态》亚洲货币NDF价差走阔,韩元料有出众表现

0242GMT---一个月期和一年期亚洲货币无本金交割远期外汇(NDF)价差走阔,因在美联储(FED)决定再将近零利率维持两年後,市场愈发预期日圆以外亚洲货币将升值.

一个月期和一年期菲律宾披索NDF价差扩大至21个点子,周二为2个点子.

短端和长端韩元NDF价差同样也走阔,至约18个点子,之前在12个点子.

"近期投资者回补美元空仓後...市场对亚洲货币的看法更加正面,"一家欧洲银行的交易员表示.

交易商称,人民币兑美元中间价走强亦支撑亚币.

韩元兑美元KRW=本月迄今已下跌2.85%,而披索和印尼卢比兑美元的同期跌幅分别为0.8%和0.3%.韩元NDF和现汇可能会有出众表现.(完)

--编译 白云;审校 王冠中

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