《外汇动态》其他货币兑日圆遭遇沉重抛压,拖累美元跌破76.90日圆

0252GMT---美元外其他货币兑日圆遭遇沉重抛压,拖累美元进一步跌向76.25日圆的纪录低位,并引发有关日本当局将干预外汇市场的臆测.

一家欧资银行驻新加坡的交易商表示,英镑/日圆GBPJPY=在东京市场遭遇抛压,拖累其日内下跌0.72%至125.15日圆,并触发76.90日圆处的美元/日圆止损单.该交易商称,在76.50处料挂有更多停止单.