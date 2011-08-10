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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 11:14 BJT

《外汇动态》其他货币兑日圆遭遇沉重抛压,拖累美元跌破76.90日圆

0252GMT---美元外其他货币兑日圆遭遇沉重抛压,拖累美元进一步跌向76.25日圆的纪录低位,并引发有关日本当局将干预外汇市场的臆测.

一家欧资银行驻新加坡的交易商表示,英镑/日圆GBPJPY=在东京市场遭遇抛压,拖累其日内下跌0.72%至125.15日圆,并触发76.90日圆处的美元/日圆止损单.该交易商称,在76.50处料挂有更多停止单.

日圆/澳元AUDJPY=R亦上升1%至79.50日圆,日圆/欧元EURJPY=亦上涨0.3%.

美元目前徘徊在盘中低点附近,兑日圆下滑0.2%报76.82日圆.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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