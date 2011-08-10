〔澳洲个股〕英报称必和必拓拟联合竞购矿商Lundin,但投资者表示怀疑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月10日电---有报导称,全球必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)意欲加入对矿业公司Lundin Mining(LUN.TO)的联合收购,但投资者对该传言不以为然,因後者的最佳资产只是刚果民主共和国(原萨伊)一座铜矿的少数权益.
Lundin的股价周二一度大涨20%,此前英国每日电讯报称,传闻必和必拓和比利时公司Nyrstar(NYR.BR)拟联合竞购Lundin,由摩根大通担任顾问.
在周二的全球市场动荡中,交易员对该报导不太在意.
"听起来这就像交投震荡的一天中冒出的一个虚假传言,"投资于必和必拓股票的BT Investment Management的基金经理Tim Barker表示.
必和必拓拒绝对有关揣测置评.
5月时,Lundin在与Inmet MiningIMN.TO的合并计划失败後,未能获得任何可接受的收购出价,但随着Lundin股价的大跌,其现在更有可能成为收购目标.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。