〔澳洲个股〕英报称必和必拓拟联合竞购矿商Lundin,但投资者表示怀疑

路透墨尔本8月10日电---有报导称,全球必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)意欲加入对矿业公司Lundin Mining(LUN.TO)的联合收购,但投资者对该传言不以为然,因後者的最佳资产只是刚果民主共和国(原萨伊)一座铜矿的少数权益.

Lundin的股价周二一度大涨20%,此前英国每日电讯报称,传闻必和必拓和比利时公司Nyrstar(NYR.BR)拟联合竞购Lundin,由摩根大通担任顾问.

在周二的全球市场动荡中,交易员对该报导不太在意.

"听起来这就像交投震荡的一天中冒出的一个虚假传言,"投资于必和必拓股票的BT Investment Management的基金经理Tim Barker表示.

必和必拓拒绝对有关揣测置评.

5月时,Lundin在与Inmet MiningIMN.TO的合并计划失败後,未能获得任何可接受的收购出价,但随着Lundin股价的大跌,其现在更有可能成为收购目标.(完)