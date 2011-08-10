朝鲜特工组欲刺杀韩国防长--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月10日电---韩国媒体周三报导，朝鲜(北韩)已派出一特工组刺杀韩国国防部长金宽镇。此前金金宽镇曾表示，如果朝鲜再次攻击韩国，韩国方面将会发动军事报复。
朝鲜以前就曾多次派特工企图刺杀韩国重要官员，以及一些知名度很高的叛离者，1997年曾在首尔附近成功刺杀金正日的一名外甥。
韩国《中央日报》引述一名政府高官的说法称，韩国政府已将金宽镇置于严密的安全保护当中，金外出参加活动会有四名武装军警护身。
韩国国防部没有立即对报导置评。
另外，韩联社引述一名政府消息人士的话称，情报官员正在努力查明可能刺客的人数，确定他们是平壤所派的朝鲜特工，还是听令于朝鲜、从第三国进入韩国的外国人。
这名消息人士还表示，刺客也可能是已经安插在韩国的朝鲜特工。（完）
--编译：张敏 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。