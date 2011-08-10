美国欲再寻找朝鲜战争美军遗骨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月9日电---美国军方周二表示，已就寻找在朝鲜战争中阵亡的美军将士遗骨问题与朝鲜方面进行了联系。
如今朝鲜半岛局势有所缓和，一周前美国特使博斯沃思刚与朝鲜核问题谈判特使金桂冠在纽约会面。
美朝曾合作寻找美军遗骨，但因美国称朝鲜核项目带来不确定的环境因素，2005年5月合作中止。
美国国防部发言人Leslie Hull-Ryde告诉路透：“美国最近与（朝鲜）官员取得联系，讨论重新启动寻找美军遗骨的问题，我们正在等待回应。”
将近8,000名美军士兵被列入朝鲜战争失踪名单，其中一半以上人的遗骨可能埋在朝鲜。（完）
--编译：高虹 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。