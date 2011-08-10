〔新闻稿〕中国7月贸易顺差314.8亿美元,月度出口规模再创新高--海关

(以下为中国海关总署8月10日发布的7月份中国进出口贸易数据新闻稿)

海关总署10日发布今年1-7月我国外贸进出口情况。据海关统计，前7个月，我国外贸进出口总值20225.5亿美元，比去年同期（下同）增长25.1%。其中，出口10493.8亿美元，增长23.4%；进口9731.7亿美元，增长26.9%。贸易顺差762.1亿美元，减少8.7%。

海关统计显示，7月份，我国进出口总值3187.7亿美元，增长21.5%。其中出口1751.3亿美元，增长20.4%，月度出口规模刷新了上月刚刚创下的1619.7亿美元的历史纪录；进口1436.4亿美元，增长22.9%。

前7个月，我国一般贸易进出口10653.6亿美元，增长31.2%。其中出口5059.5亿美元，增长29.7%，高出同期出口总体增速6.3个百分点；进口5594.1亿美元，增长32.5%，高出同期全国进口增速5.6个百分点。一般贸易项下出现贸易逆差534.6亿美元，扩大66.5%。同期，我国加工贸易进出口7308.3亿美元，增长16.1%，占同期我国进出口总值的36.1%。其中出口4649.7亿美元，增长16.7%；进口2658.6亿美元，增长15%。加工贸易项下贸易顺差1991.1亿美元，扩大19%。

在与主要贸易夥伴双边贸易中，前7个月，中欧双边贸易总值3186.1亿美元，增长21.1%。同期，中美双边贸易总值2454.9亿美元，增长18.5%。此外，我与东盟双边贸易总值2020.9亿美元，增长25.5%。其中，我对东盟出口950.7亿美元，增长24%；自东盟进口1070.2亿美元，增长27%；对东盟贸易逆差119.5亿美元，扩大57.3%。前7个月中日双边贸易总值为1912.9亿美元，增长18.3%。其中，我对日本出口809.2亿美元，增长24.2%；自日本进口1103.7亿美元，增长14.3%；对日本贸易逆差294.5亿美元，减少6.2%。

前7个月，广东省外贸进出口总值5134亿美元，增长24%。同期，江苏省、上海市和北京市进出口值分别为3054.2亿、2475.4亿和2166.3亿美元，分别增长19.4%、21.1%和27.8%。此外，浙江省、山东省和福建省进出口值分别为1735.1亿、1310.9亿和750.1亿美元，分别增长22.7%、27.7%和25.5%。上述7省市进出口值合计占全国进出口总值的82.2%。从出口方面来看，上半年，广东省出口2971.2亿美元，增长25.9%，高出同期全国总体出口增幅2.5个百分点。江苏省、浙江省和上海市分别出口1764.7亿、1214亿和1184.6亿美元，分别增长19.9%、21.1%和18%。此外，山东省、福建省和北京市分别出口707.7亿、483.5亿和319.8亿美元，分别增长26.7%、22.1%和2.9%。

在出口商品中，前7个月，我国机电产品出口5951.5亿美元，增长18.9%，占同期我国出口总值的56.7%。其中电器及电子产品出口2436亿美元，增长20.3%；机械设备出口1956.4亿美元，增长15.3%。传统大宗商品出口稳步增长，其中服装出口831.2亿美元，增长24.4%；纺织品出口546亿美元，增长27.5%；鞋类出口234.9亿美元，增长20.9%。

在进口商品中，前7个月，我国进口铁矿砂3.9亿吨，增长7.9%，进口均价为每吨162.8美元，上涨39.1%；进口大豆2906万吨，下降5.5%，进口均价为每吨575.9美元，上涨31.1%。此外，进口机电产品4232.8亿美元，增长17.5%；其中进口汽车55万辆，增长20%。(完)