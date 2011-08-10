〔中国数据〕7月出口强劲顺差创30个月新高,料可应对外部冲击(更新版)

(新增更多评论和背景)

* 贸易顺差创30个月新高

* 出口增速超预期增长

* 外需冲击有限外贸维持稳定

路透北京8月10日电---中国7月贸易顺差创下30个月来新高,因出口增速超预期增长,而当月进口仅稍优于预期,因国际大宗商品价格回落.

分析人士并指出,未来数月,欧美等发达国家或现需求疲弱,但受新兴市场经济稳定增长支撑,预计未来外贸将保持稳定,出口回落幅度有限.

"7月出口回升,原因主要是基数效应以及东边不亮西边亮,新兴市场的出口还是不错的."申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称."进口回升趋势与预期一致,但是幅度低于预期,可能是主要大宗商品价格下降较多,对进口金额产生影响."

海关总署周三公布的数据显示,中国7月出口同比增长20.4%;进口同比增长22.9%,均好于路透调查预估中值;贸易差额为顺差314.8亿美元.经季节调整後,中国7月出口环比增长5.4%,进口环比增长1.5%.

对于未来出口形势,西南证券首席经济学家王剑辉指出,8-9月是西方国家的消费淡季,预计未来两个月出口的增速不会高于7月.四季度後,随着西方国家进入消费旺季,订单释放,出口应将再度明显增长.

上周五标普下调美国评级後,市场担心全球经济陷入二次衰退,令全球股市哀鸿一片.不过美联储(FED)周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动,此举提振股市反弹.

不过也有分析人士偏谨慎.中国国际经济交流中心研究员王军表示,随着此次标普调降美债评级以及欧债危机等,外需的疲弱会很明显,预计下半年进出口的情况不如上半年,都会有明显回落.

中国海关7月贸易数据如下:

指标 7月实际值 中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 20.4 17.4 13.4-21.5 17.9 38.1 22

进口(%) 22.9 22.3 17.0-27.9 19.3 22.7 22

贸易顺差(亿美元) 314.8 275 196-322 222.7 287 21

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)