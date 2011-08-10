〔新债招标〕中国30年续发国债收益率偏低,因配置价值吸引险资介入(更新版)

(新增评论和背景)

* 30年国债中标收益率4.5253%,低于预期

* 认购倍数2.17倍,显认购热情较高

* 绝对收益率较高,配置价值吸引险资介入

路透上海8月10日电---中国财政部周三招标的30年续发国债中标收益率低于预期.主因目前长期品种绝对收益率高于历史均值,配置价值突出吸引大量保险资金的介入,压低中标收益率水平.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的280亿元人民币30年期记账式固息国债,中标利率4.5253%,低于4.58%的预测均值;最优(边际)中标利率为4.5751%,认购倍数为2.17倍.

交易员认为,长期现券收益率居于历史高位,正是配置型机构的建仓时机,而近期资金面缓和,再加上国际金融市场动荡加重避险情绪,推高保险等配置型机构参与该期国债的投标热情.

"这个认购倍数是我没有想到的,"上海一券商交易员称,"对于30年债种,大多都和历史收益率比较,而现在已经很高了,自然吸引投资配置."

交易员并指出,30年国债由于期限长而流动性差,该招标结果主要代表了保险机构对长期债的配置需求,并非完全代表整个债券市场对新债需求的全面转暖,在通胀压力居高不下的情况下,後市仍需谨慎.

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,30年期固息国债最新收益率为4.5715%.

该期债为今年第16期记账式附息国债的续发债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员不进行追加投标.第16期国债起息日为6月23日,票面利率4.5%,每半年付息一次.

该期债8月11日开始续发行,8月15日续发行结束,续发行部分从8月17日起与原发行部分合并上市交易.(完)