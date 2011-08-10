《即时观点10》中国7月贸易顺差创30个月新高,欧美经济放缓冲击有限

路透北京8月10日电---中国海关周三公布,中国7月录得贸易顺差为314.8亿美元,高于路透调查中值的275亿美元.

海关数据显示,7月出口同比增长20.4%,高于路透调查中值的17.4%;当月进口同比增22.9%,亦高于调查中值22.3%.

海关并称,7月出口环比增长8.1%,进口环比增长2.8%.经季节调整後中国7月出口环比增长5.4%,进口环比增长1.5%.

欲浏览7月数据详情,请点选[ID:nEAP307702]

以下为市场人士的评论:

--ING分析师PRAKASH SAKPAL:

出口要比预期强劲得多,表明出口较前月增速大幅加快.这与台湾和韩国的出口数据表现一致.

欧美形势发展令市场担心全球经济成长趋缓.我认为该数据将在一定程度上缓和这种忧虑.

已有一些迹象表明内需转弱,但近期数据暗示其依然强健.

当然,由于6月工业增加值意外强劲,内需问题并不是太令人担心.

--中国农业银行总行战略规划部 付兵涛:

第一,7月份进出口表现总体好于预期.进出口同比增速均高于上个月,特别是环比增速也好于上个月.

第二,出口增速高于上个月,可能有基数的原因,但同时也显示外需并没有受到欧债危机等因素的明显影响,预计下年内都能保持20%以上的增速.

第三,进口增速稳定反应内需仍然强劲,今後几个月随着去库存周期的结束进口有可能会增加,但考虑到原油等国际大宗商品价格下降,进口增速可能只会小幅提高.

第四,贸易顺差继续回升,显示中国贸易条件在改善,今後几个月还可能继续提高.

人民币升值压力来源于多个方面,贸易顺差只是其中之一.比如对中国经济的预期、其他国际货币的走势等等,目前海外对人民币升值预期并不高.今後一段时间,国际关注焦点主要都将是美债和欧债危机,人民币升值应该不会有太多注意,现在最需要关注的是,如果美国真的推出QE3,那麽会不会有更多的热钱进入中国.

--莫尼塔宏观分析师 乔永远:

出口要好于预期,其中向欧美的增速慢于整体出口增速,换句话说出口增长主要还是来源于新兴市场国家,这与上半年的情况一致.在欧美需求放缓的情况下,我们认为短期还没有必要对中国的外需极度悲观,因为与2008年的情况不一样.当时出口重心放在了欧美,而它们又出现了比较明显的问题,而现在我们的出口重心放在了欧美以外.

进口要弱于预期.接下来进口增速可能会逐渐回落,但回落速度并不一定会非常快,因国内需求还是维持在偏高的水平,这得益于国内地产和制造业投资的拉动.

--渣打银行中国研究部主管 王志浩(Stephen Green):

(人民币)显然有必要加快升值步伐.

随着中国增长放缓,贸易顺差正在扩大.

中国并非只对美国出口,全球经济增长态势依然良好.我们目前担忧的是,美国经济增长趋疲,以及欧洲可能面临财政压力.

就总体经济成长而言,我认为将不会看到二次衰退.

--国海证券宏观分析师 邹璐:

7月出口好于预期,进口则符合预期,贸易顺差扩大是由于出口高出预期.不过近期外围经济放缓则令出口前景趋于悲观,预计下半年会持续回落,但也不会如2008年般大幅下滑,总体仍将保持平稳态势.

未来进口则要看国内的经济增长态势.今年三、四季度保障房等加速建设将对进口会有明显拉动,不过在全年经济总体呈现回落的态势下,进口放缓料将持续.

顺差方面,未来将总体呈下降态势,但不排除月度继续扩大的可能.从远期汇率来看,近期已没有前期升值预期那麽强烈,全年总体升值幅度将不会超过5%,且下半年升值速度料较上半年有所放缓.

--华融证券宏观分析师 肖波:

出口同比和环比双回升,说明中国出口形势维持在较高水平.进口回升个人认为会是常态,进出口相对平衡.

由于基数原因,顺差还是放大的局面,反映出口规模仍然比较大.进口规模不及出口,加剧外汇占款压力,外汇储备中的美元占比也会提高.我认为下阶段应提高人民币汇率弹性,适度降低出口增长水平,提升进口增长水平和规模.

目前人民币升值速度加快,有利于增加进口.我们预计下月贸易顺差会回落,出口小幅下降但仍维持在较高水平.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

7月外贸顺差大幅高于预期显示中国整体外贸形势还是比较好的,稳中趋好,减少了大家对外部经济低迷冲击中国外贸的担忧.

而且值得一提的是,中国的外贸形势良好是伴随着人民币升值的,说明人民币升值的影响,已经被外贸领域的各个环节消化.

8-9月是西方国家的消费淡季,我们预计未来两个月出口的增速不会高于7月.到了四季度後,随着西方国家进入消费旺季,订单释放,出口应将再度明显增长.

--交通银行金研中心研究员 陆志明:

顺差比我们预期的要高不少.外贸出口好于预期,进口弱于预期,导致顺差超预期增长.看来外部经济环境对中国出口影响相对有限.维持之前对外贸的预测.

从今天全球金融市场的状况来看,评级事件的影响还是有限的.欧美经济不太可能出现类似2008年那样的次贷危机,毕竟现在经济的泡沫化程度远低于那时.现在的经济增速放缓更可能是因为前期刺激政策退出带来的经济推动力真空所致,符合经济复苏波段性前进的特征.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

7月出口回升,原因主要是基数效应以及东边不亮西边亮,新兴市场的出口还是不错的.进口回升趋势与预期一致,但是幅度低于预期,可能是主要大宗商品价格下降较多,对进口金额产生影响.

预计今後出口及外贸形势将继续保持稳定,外贸回落,但回落幅度有限,欧美市场不利,但总体上新兴市场还是有支撑的.进口仍需取决于国内生产以及海外大宗商品价格情况,预计将和出口态势保持一致,呈现从高位回落走势,但仍能保持不错的增长.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

出口比较多的超预期,进口跟预期基本一致,贸易顺差跟往年相比规模偏多,出口由于中国出口多元化和日本重建因素保持较高增长,进口由于国际大宗商品价格下跌金额有所下降,另外人民币升值预期导致部分跨国企业资金以顺差方式进入中国.

外贸形势仍有一定不确定性,主要西方经济体受制于主权债务危机,被迫削减福利加税,新兴经济体由于主要国际货币发行国滥发货币通胀较高,被迫紧缩.

不过中国出口相对其他国家总体要好,因为在世界经济低迷期中国商品有吉芬商品效应.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

应该说7月份的贸易数据比较不错,进出口都保持在20%以上的增幅,因为外贸履行的订单都是此前订的,随着此次标普调降美债评级以及欧债危机等,外需的疲弱会很明显,预计下半年进出口的情况不如上半年,都会有明显回落.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

7月进出口数量都比市场预期都高了不少,7月出口主要是2-3月前的订单,目前欧美情况来看,3-4季度还是补库存,接下来两个月进出口料还是会稳定,目前市场的剧烈波动没有反应出实体经济波动.

贸易顺差导致外汇占款增加,货币政策难以放松,货币政策被外部资金流入绑架,人民币升值还是重要的选择.

**相关背景**

--在政策紧缩和外需疲软影响下,中国7月制造业PMI创出逾两年新低至50.7,不过指数略高于预期,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.汇丰中国PMI甚至跌破荣枯分水岭50.[ID:nCN1866855]

--中国自7月1日起调降33个税目商品的进口关税,以能源、原材料为主,以促进对外贸易平衡.这是在今年初已对600多种商品实施较低进口暂定关税基础上的又一次力度较大的降税措施.[ID:nCN1120990]

--中国商务部副部长高虎城此前表示,下半年出口形势和不确定因素仍然很多,应冷静观察形势及时灵活地调整外贸政策.(完)