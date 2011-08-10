〔中国货币市场〕隔夜走升七天转持稳,宽流动性态势暂未现方向性变化(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月10日电---中国银行间市场周三隔夜加权利率早盘升约30个基点(bp),七天期品种则由上日的小涨转为持稳.交易员表示,市场资金供给仍较充裕,相对宽松的流动性态势暂时并未出现方向性变化.

他们并指出,虽然不排除隔夜利率是受高开盘价拉抬所致,但出于谨慎考虑,公开市场後续正回购操作力度等因素对市场流动性的影响仍值得继续关注.

北京一银行交易员称,"今天市场资金其实不紧,挺好借的.总的来说,应该没有太的变化."

上海一银行交易员补充说,虽然隔夜利率有所上行,但仍在符合预期的区间波动,因此目前还难判断是否有新的因素推动其走升.

中国央行公开市场周二进行了830亿元人民币28天期正回购操作,规模为约一个月来高点;当日还招标发行了20亿元一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%.本周公开市场到期资金合计1,920亿元,其中央票830亿元,正回购1,090亿元.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0579 2.7528 +30.51

七天CN7DRP=CFXS 3.1159 3.1104 +0.55

14天CN14DRP=CFXS 3.5225 3.4163 +10.62

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0485 2.7420 +30.65

七天CHICNY7D=CFXS 3.1492 3.1102 +3.90

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0700 2.7431 +32.69

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1300 3.0900 +4.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5077 3.4100 +9.77

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0425 2.7368 +30.57

七天SHICNYSWD= 3.1058 3.0933 +1.25

三个月SHICNY3MD= 5.6490 5.6908 -4.18

====================================================================(完)