《Kemp专栏》OPEC大幅减产将是个错误

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦8月9日电---要求石油输出国组织(OPEC)减产以阻止油价大跌的呼声日隆,但其理由并不明确,且减产弊大于利.

摩根大通的分析师上周警告,油价下跌将促使OPEC做出反应,称中东主要石油生产国能够在每日减产100-150万桶的情况下实现支撑今年预算所需的收入目标.

这个话题在其他银行和基金经理间也引发了热议,华尔街日报周一的文章"市场等待OPEC对油价下跌做出反应"更是完整地勾勒出这样的期待.

但外界向OPEC施压要其采取积极行动,表明油市多头对一年来的涨幅瞬间蒸发痛心疾首,而不是出于对全球市场波动加剧的谨慎回应.目前采取减产策略将是错误的,其实现价格持续上升的机率非常低.

**忧虑还是基本面?**

减产的呼声反映出,大家还未弄清楚油价大跌是因"基本面"恶化,或只是"市场情绪"非理性变化.

多数分析师认为,油市的供应/需求/库存/产能基本面依然紧俏,将支撑油价保持在一个相对较高的水准.他们拒绝把当前的情况与2008-2009年油价大跌相提并论.这些人认为,油价短线受到夏季市场恐慌的左右,一旦基本面因素重新占据主导,价格应能够复苏.

但倘若油价真的受到非理性的市场情绪所推动,减产将是错误的回应.这会导致市场供应短缺,为恐慌过後油价暴涨创造了条件.

只有在市场挫跌反映出,或导致需求真正出现恶化的时候,减产才是合理的策略.在那种情况下,OPEC可以通过减产抵消需求下降的影响,并尝试让市场重新趋于平衡.

然而石油生产国必需对市场能够承受的价格做出判断:既不要造成发达经济体出现衰退,也不要在新兴市场引发通胀.油价不能保持在100美元以上有许多原因.

今年2-3月期间,油价飙升至100美元上方,随之而来的是美国和欧洲经济成长出现了放缓迹象.油价上涨被指责为成长放缓的罪魁祸首之一,其抵消了先前推出的量化宽松的刺激作用.

在新兴市场,通胀压力却在加剧.中国国家统计局周二公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高.[ID:nCN1876575]