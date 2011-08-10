《企业看点》--8月10日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔8月10日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 日本共同社援引巴西国营石油公司Petrobras(PETR4.SA)执行长Jose Sergio Gabrielli的话称,Petrobras或出售其全资拥有的日本炼油商Nansei Sekiyu KK的部分股权.[ID:nL3E7JA01U]
* Mint报称,印度希望收购总部位于白俄罗斯的Belaruskali公司20-25%的股权,该交易估值或达到60-70亿美元.Belaruskali是全球最大的钾生产商和供应商.[ID:nL3E7JA0IG]
* 日本经济新闻周三报导称,台湾电力公司TAIWP.UL已选择三菱重工业(7011.T)、三菱商事(8058.T)和中鼎工程(9933.TW)组成的财团,为开发一台湾发电厂项目的优先竞标方.该项目价值逾2,000亿日圆(26亿美元).[ID:nCN1889487]
* 金融时报周三报导,雷曼兄弟LEHMQ.PK地产部门正在推进一项计划,拟将百货店公司Archstone出售或挂牌上市,Archstone是前者在地产业最繁荣时期以220亿美元所购得.[ID:nN1E778224]
* 华尔街日报援引消息人士的话称,富国银行(WFC.N)成功拍得Bank of Ireland(BKIR.I)价值14亿美元的美国商业地产贷款资产.[ID:nL3E7JA0IF]
--编译 丁琦;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。