通用汽车产能提升80%将来自发展中国家

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律8月9日电---通用汽车公司(GM.N)计划在2015年前所提高的汽车产量中将有80%来自中国、印度、俄罗斯等成本较低的发展中国家。

通用汽车全球生产总监戴安娜・特朗布莱(Diana Tremblay)周二表示，将未来汽车产量的增加寄望于高增长性、低成本的国家是有道理的。

特朗布莱是在通用汽车在底特律的一次公司活动上作出上述发言的。

她表示，通用并没有忽略美国、西欧和澳大利亚等发达国家的生产。例如，通用今年早些时候宣布，未来两年公司将斥资55亿美元对其位于北美的工厂进行升级。

特朗布莱表示，即使美国汽车市场的销量重回2007年1,600万辆的巅峰水准，通用仍有能力满足美国市场的需求。

通用汽车首席执行官丹・阿克森(Dan Akerson)周二再次重申，公司预计，美国市场今年的汽车销量将接近1,300万辆。（完）