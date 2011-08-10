〔日本经济〕美联储利率承诺与日本央行做法相近--央行总裁白川方明

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月10日电---日本央行总裁白川方明周三表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将指标利率保持在近零水准直至2013年中期的承诺,与日本央行誓言维持超低利率直到物价有望稳定的做法相近.
白川方明对国会表示,"日本央行将仔细检视经济和物价前景,不带先入为主的观点."其并重申央行已做好准备,会在必要时采取适当的货币政策.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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