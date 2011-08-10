版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 13:31 BJT

〔日本经济〕美联储利率承诺与日本央行做法相近--央行总裁白川方明

路透东京8月10日电---日本央行总裁白川方明周三表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将指标利率保持在近零水准直至2013年中期的承诺,与日本央行誓言维持超低利率直到物价有望稳定的做法相近.

白川方明对国会表示,"日本央行将仔细检视经济和物价前景,不带先入为主的观点."其并重申央行已做好准备,会在必要时采取适当的货币政策.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐