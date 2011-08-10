《中国贸易焦点》顺差扩至30个月高点,加速人民币升值的条件愈见成熟

* 7月贸易顺差创30个月新高,出口规模再放量

* 美债下调及欧美经济放缓"冲击波"对外贸影响有限

* 下半年外贸增速料将平稳回落

* 人民币升值抑制通胀或成好选择

采写 北京中文部 撰写 赵红梅

路透北京8月10日电---中国7月贸易顺差意外扩至30个月高点,受新兴市场经济稳定增长支撑,预计下半年出口回落幅度有限.面对全球经济充满不确定性,中国货币政策难有施展空间下,加速人民币升值或成为抑高通胀的好选项之一.

分析师普遍认为,7月出口增速超预期增长,外贸顺差大幅高于预期显示中国整体外贸形势还是稳中趋好;不过,考虑到欧美经济可能再陷低迷对中国出口传导的滞後效应,预计未来两个月出口增速不会高于7月.

"应该说7月的贸易数据比较不错,进出口都保持在20%以上的增幅,因为外贸履行的订单都是此前订的,随着此次标普调降美债评级以及欧债危机等,外需的疲弱会很明显." 中国国际经济交流中心研究员王军预计,下半年进出口的情况不如上半年,会有明显回落.

中国海关周三公布,7月录得贸易顺差为314.8亿美元,高于路透调查中值的275亿美元.7月出口同比增长20.4%,进口同比增22.9%,均高于调查中值.[ID:nCN1889701]

ING分析师PRAKASH SAKPAL认为,出口要比预期强劲得多,表明出口较前月增速大幅加快.这与台湾和韩国的出口数据表现一致.欧美形势发展令市场担心全球经济成长趋缓.但中国的数据将在一定程度上缓和这种忧虑.

7月贸易顺差高于预期,亦挺人民币走强.人民币兑美元CNY=CFXS即期盘中高点报6.4120元.人民币兑美元CNY=CFXS周三中间价CNY=PBOC报6.4167元,创2005年7月汇改以来新高.

国际市场上澳元AUD=与新西兰元NZD=先涨後跌, 美国轻质原油期货CLc1升至每桶81.52美元.中国股市沪综指.SSEC的则在贸易数据发布後涨幅扩大至1.87%.

中国商务部副部长高虎城此前表示,下半年出口形势和不确定因素仍然很多,应冷静观察形势及时灵活地调整外贸政策.

欲浏览中国贸易数据走势图,请点选 (link.reuters.com/vuz45r)

**中国外需受冲击波影响料有限**

标普下调美国债务评级造成全球股市"股灾",全球经济陷入二次衰退的忧虑持续蔓延,分析人士指出,中国出口产业会遭遇"冲击波",外需疲弱会较明显,但受新兴市场经济稳定增长支撑,预计出口回落幅度有限.

"7月出口回升,原因主要是基数效应以及东边不亮西边亮,新兴市场的出口还是不错的.进口回升趋势与预期一致,但是幅度低于预期,可能是主要大宗商品价格下降较多,对进口金额产生影响."申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称.

莫尼塔宏观分析师乔永远亦表示,7月出口增长主要还是来源于新兴市场国家,这与上半年的情况一致.在欧美需求放缓的情况下,短期还没有必要对中国的外需极度悲观,因为与2008年出口重心放在欧美情况不同,"现在我们的出口重心放在了欧美以外."

深陷债务问题的美国和欧洲经济表现低迷,甚至有停滞迹象.考虑对中国出口传导的滞後效应,也有分析师认为,预计未来数月内,国内出口同比增速料继续回调.

华宝信托宏观分析师聂文认为,中国外贸形势仍有一定不确定性,主要西方经济体受制于主权债务危机,被迫削减福利加税,新兴经济体由于主要国际货币发行国滥发货币通胀较高,被迫紧缩.

国家信息中心此前报告称,总体来看,全年世界经济增长的状况决定了中国的外贸增长是逐步平稳回落的一个态势,下半年中国外贸增速将平稳回落,预计全年贸易顺差约为1570亿美元,较去年减少14%左右.

中国自7月1日起调降33个税目商品的进口关税,以能源、原材料为主,以促进对外贸易平衡.这是在今年初已对600多种商品实施较低进口暂定关税基础上的又一次力度较大的降税措施.[ID:nCN1120990]

**人民币升值压通胀或成好选择**

7月贸易顺差再创新高、美国信用评级下调均让中国平衡贸易收支、加快经济转型的压力骤增,高贸易顺差为中国继续通过人民币升值来抑制通胀创造了条件.

有专家认为,中国央行或许会加快人民币升值的步伐,来化解美元资产的不确定性,同时中国也可以在实物进口特别是资源品的国际购买中获得实惠,以此缓解日益失控的国内通胀.

民生证券宏观分析师张磊认为,利差和汇差是导致热钱流入的重要原因,目前中国货币政策在很大程度上被外围绑架,综合判断下来加速升值应该是个相对更好的选择.

渣打银行中国研究部主管王志浩(Stephen Green)亦认为, 随着中国增长放缓,贸易顺差正在扩大.人民币显然有必要加快升值步伐.

此前中国政府一直拒绝加快人民币升值速度以防其对外贸企业产生强烈冲击,西南证券首席经济学家王剑辉认为,从7月数据来看,中国的外贸形势良好是伴随着人民币升值的,说明人民币升值的影响,已经被外贸领域的各个环节消化.

星展香港财资市场部董事总经理郭振华表示,自美国评级被下调後,美元走势相对较淡,而人民币升值趋势不变,相信人民币兑美元的升值速度将维持在全年5%,今年内兑美元升至6.3人民币水平.

中国国务院周二举行常务会议指出,要处理好经济平稳发展和经济结构调整,管理通胀预期三者的关系.努力把物价涨幅降下来,继续保持经济平稳较快增长,继续采取综合措施,维护中国经济金融安全.(完)