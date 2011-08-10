〔中国企业〕枫叶教育赴美上市被迫推迟,寻找合适发行窗口--贝祥投资

路透上海8月10日电---海外中资概念股信任危机加之突如其来的美债评等调降,中国企业赴美首次公开发行(IPO)面临暂停.中国私募股权企业贝祥投资集团高层周三指出,其投资的枫叶教育集团美国上市计划被迫延後,希望近阶段能找到合适的窗口实现上市.

贝祥投资集团董事总经理兼合伙人双(金+容)清对路透表示,总部在大连的枫叶教育集团,已聘请巴克莱(BARC.L)为其保荐人,启动在美国纳斯达克市场IPO计划.不过前期美国股市环境突变,只能推迟上市计划.

据投中集团最新数据,7月共有35家中国企业在内地和香港上市,但因境外机构阻击唱空中国概念股,当月没有中国企业在美上市.例如之前已披露上市计划的迅雷和盛大文学均因市况不佳而推迟IPO.

上周五晚间标准普尔调降美国长期债务信用评等,引发全球股市崩盘,美国标普500指数周一暴跌逾6%.周二美联储承诺还会继续近零利率的宽松环境後,美股迅速反弹,标普500指数大涨4.74%.

他介绍说,随着枫叶不断在各地新建分校及每年学费增长,枫叶教育的营收年复合增长率可达25%以上.2011年销售收入预计超过5,000万美元.

枫叶教育已在大连,沈阳和武汉等地一共拥有20所学校,6,500多名学生,提供涵盖自幼儿园至高等教育服务.最早于1995年创建的大连枫叶国际学校,其高中学历获得中国和加拿大不列颠哥伦比亚省教育部双重认可.

2007年底贝祥投资向枫叶教育投资了约500万美元,随後红杉资本亦参与了枫叶教育的融资.据国内媒体此前披露,红杉资本的投资规模约为2,500万美元.

**南京金斯瑞有望明年底前上市**

贝祥投资的另一项目,即中国最大的生物医药研发外包企业--南京金斯瑞生物科技有望在明年底前实现赴美上市.

金斯瑞主要为全球客户提供生物制剂定制、药物筛选和工艺研究等服务,拥有约2万家客户.其收入中有一半以上来自北美,三成来自欧洲.金斯瑞今年销售预计将达到6,500万美元左右,年复合增长率维持在50%左右.

2009年金斯瑞首轮共1,500万美元融资中,贝祥投资了数百万美元,知名私募股权投资企业凯鹏华盈(KPCB)亦参与这轮融资.

贝祥投资集团目前管理着一只规模不到5,000万美元的美元基金,正募集一只二期基金,规模约为1.5亿美元.同时,其在大连,南京等地与当地政府机构共同组建人民币基金.

加拿大前驻华大使贝祥(Howard Balloch)2001年结束其六年大使任期後创建了贝祥集团.去年,贝祥集团的投行业务被加拿大独立投行--加通投资银行集团(Canaccord)(CF.TO)并购.贝祥旗下原有的私募股权投资部门成为了独立公司--贝祥投资集团(贝凯投资).