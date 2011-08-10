〔东京汇市〕美元脱离美联储声明之後的低位,但反弹受限

路透悉尼/新加坡8月10日电---美元/澳元周三小升,但是在美国联邦储备理事会(FED)宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率後,美元的反弹受限.美联储此举料将使美元继续保持利差交易中上选融资货币的地位.