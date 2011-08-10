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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 13:54 BJT

〔台湾股市〕收涨3.25%为逾两年最大单日涨幅,美联储利率承诺缓解担忧

路透台北8月10日电---台湾股市周三收涨3.25%,录得逾两年来最大单日百分点涨幅.台湾第一大金控公司国泰金(2882.TW)领涨,此前该公司宣布将回购普通股.[ID:nCT0390104]

部分基金经理称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将维持低利率,台湾政府养老基金也入股市干预,帮助缓解了投资者的紧张情绪.

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