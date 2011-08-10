〔台湾股市〕收涨3.25%为逾两年最大单日涨幅,美联储利率承诺缓解担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月10日电---台湾股市周三收涨3.25%,录得逾两年来最大单日百分点涨幅.台湾第一大金控公司国泰金(2882.TW)领涨,此前该公司宣布将回购普通股.[ID:nCT0390104]
部分基金经理称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将维持低利率,台湾政府养老基金也入股市干预,帮助缓解了投资者的紧张情绪.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。